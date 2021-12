Je bent een rund ..!?

Het valt me op , nu ik overal knallen hoor van vuurwerk , dat er dit jaar helemaal geen slogan is om te waarschuwen voor vuurwerk. Of ligt dat aan mij ? Maakt het geen indruk of is er echt geen slogan dit jaar? Of moeten we het nog doen met die ouwe koeien ? Sorry, runderen ...

Misschien is het een zware job om elk jaar wat te verzinnen. Zou daar een speciaal team voor zijn? Een team van slogan bedenkers , in dienst van de overheid ? Tsja, geen idee eigenlijk. Er moet toch iemand zijn die dingen bedenkt om mensen ergens op te wijzen. Lijkt me best een leuk baantje : Sloganbedenker. Over dat vuurwerk b,v zou je kunnen bedenken : trap er niet in , of houd afstand, het is dichterbij dan je denkt!! Nee, dat is nks. Maakt geen indruk. Het moet wel steviger natuurlijk. Zoiets dan : Ooit een bom van dichtbij gezien? Let dan goed op , want het kan de laatste zijn.Of vuurwerk maakt meer kapot dan je lief is. Onee, dat is drank.. nou ja, zoiets.

Ach, elke jaar gebeurt er weer wat he, waarschuwingen of niet , er blijven ongelukken mee gebeuren. Maar nu ik het over die slogan bedenkers heb kijk ik eens op internet of er leuke slogans zijn. We kennen natuurlijk van die zinnen die meteen als we ze horen we weten waar het over gaat, En daar gaat het om natuurlijk , een bedrijf of winkel wil indruk op je maken met een mooie binnenkomer. Zodat je meteen weet over welke winkel of zaak het gaat. Zijn ook gekke slogans bij. Las ik over een heibedrijf, die had op zn kraan de slogan staan: Elke paal gaat erin. Beetje gek , maar het valt wel op. En deze dan bij een lingeriewinkel : tiet voor een nieuwe B,H ? En op de markt : Zakt je broek er van af ? Koop bretels bij Bertus. Verzin ik zelf even, knap he? Of bij een kippenbedrijf, die natuurlijk eieren verkoopt: van kippekont naar mensenmond. Nou ja, weet niet hoor. Maar wederom valt het wel op natuurlijk en daar gaat het om. Of een beddenwinkel : Goed slapen houd je wakker!! Hier in het dorp is ee winkel waar op de gevel staat : Wij maken pas-foto;s !! ? Dus dat is niet gewoon: wij maken pasfoto,s ..maar wij maken pas foto,s, het is maar net waar je de klemtoon legt. Het valt op dus. Probeer maar eens in je gedachten. ja daar kom je niet weer af vandaag. Ach, is beter dan met vuurwerk stunten toch ? Mooie jaarwisseling allemaal, iedereen bedankt voor het lezen van mn praatjes elke zaterdag en een gezond en super leuk 2017 gewenst !!!